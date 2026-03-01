«На ногу стати не можу»: Табашник розповіла про наслідки травми на чемпіонаті України
Атлетка розповіла про свій стан
близько 3 годин тому
Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник прокоментувала важку травму, якої вона зазнала під час фіналу національної першості в приміщенні. Атлетка підтвердила, що наразі пересувається лише на милицях.
Травма сталася 28 лютого під час змагань у Києві. Одразу після інциденту Катерині наклали гіпс.
На своїй сторінці в Instagram спортсменка звернулася до вболівальників:
Мої любі друзі, щиро дякую кожному, хто переймався за мене та писав слова підтримки. Ви — неймовірні. Наразі на ногу стати не можу. Тримаюся, дякую, що ви поруч.
P.s для уточнення: до вчорашнього випадку проблем із колінами в мене не було! А не як сказали під час трансляції. Ну звісно тримаюсь на милицях, бо наклали гіпс.
