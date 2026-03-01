Денис Сєдашов

Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник прокоментувала важку травму, якої вона зазнала під час фіналу національної першості в приміщенні. Атлетка підтвердила, що наразі пересувається лише на милицях.

Травма сталася 28 лютого під час змагань у Києві. Одразу після інциденту Катерині наклали гіпс.

На своїй сторінці в Instagram спортсменка звернулася до вболівальників: