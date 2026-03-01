Денис Сєдашов

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман підтвердив, що титул чемпіона світу в надважкій вазі не стоятиме на кону в майбутньому протистоянні Олександра Усика (24-0, 15 КО) та зірки кікбоксингу Ріко Верховена.

Поєдинок, який запланований на 23 травня в єгипетській Гізі, матиме статус «спеціальної події».

Попри те, що повноцінний титул не розігруватиметься, організація готує унікальний трофей для переможця.

Журналіст Ден Рафаель на своїй сторінці в X навів слова очільника WBC:

WBC повністю підтримує цей кросоверний бій. Це буде «спеціальна подія» WBC, ми створимо неймовірний пояс, у якому будуть використані елементи єгипетських пірамід. Наша організація підтримала бій Ф'юрі — Нганну, який виявився дуже конкурентним, і ми з повною повагою ставимося до Ріко як до легендарного чемпіона з кікбоксингу у важкій вазі. На даний момент не обговорювалося прохання про захист повноцінного титулу WBC, а лише про проведення спеціальної події за участю чемпіона WBC у важкій вазі. Маурісіо Сулейман

