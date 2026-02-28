Денис Сєдашов

Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) зізнався, що вже визначив конкретну дату, коли офіційно повісить рукавички на цвях.

За словами чемпіона, його активні виступи на рингу триватимуть ще близько півтора року. Усик вже готує прощальне звернення до вболівальників та команди, з якими пройшов шлях від перших міжнародних перемог до статусу абсолюта.

Півтора року, і Олександр Усик... В мене вже є дата, коли я запишу відео для фанатів, для тренерів, для своєї команди, для всіх людей, які спостерігали за мною з 2012 року, а хтось і з 2006, коли я перші якісь свої змагання вагомі вигравав на міжнародній арені. Чітка дата, коли я скажу людям дякую. І далі я готую цей текст, він іде звідси (демонструє серце — прим.). Олександр Усик

Усик проведе бій із Ріко Верховеном у Єгипті.