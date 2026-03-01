Денис Сєдашов

Лідер збірної України зі стрибків у висоту Олег Дорощук тріумфально захистив титул чемпіона України. У київському манежі атлет не лише здобув золото, а й підкорив планку на позначці 2.30 метра, що стало його найкращим показником у поточному сезоні.

Після виступу Дорощук зізнався, що початок зимового сезону видався непростим через фізичні кондиції та пошук оптимальної форми. Слова наводить Суспільне Спорт.

Ми зробили гарний збір у Португалії восени, після чемпіонату світу в Токіо. Потім мені було якось важко розстрибати все вдома. Я ще ваги набрав, і поки це все розстрибав, так воно і вийшло. Розстрибав, вагу скинув — і наче вже полегше. Це перший старт такий, що я відчув хоча б, що я стрибаю. Бо я вже трохи підзасмутився через два старти таких, особливо 2.21 — це підвело. Але думаю: треба приїхати і на чемпіонаті України нормально пострибати. Ці 2.33 метра, що не взяв, — над ними ще попрацюємо. Сподіваюся, все буде добре. Олег Дорощук

