Мегафайт Фʼюрі – Джошуа відбудеться? Тайсон виклав постер бою з ЕйДжеєм
Циганський король не забув згадати про місце проведення поєдинку
Ф'юрі та Джошуа / Фото - LA Times
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) виклав постер свого поєдинку проти колишнього володаря титулів у хевівейті Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).
На ньому зазначено місце проведення бою – Нью-Йорк. Дата бою не вказана.
«Ну й місто цей Нью-Йорк, ну й арена – «Медісон-сквер-гарден», ну й поєдинок – Ф’юрі проти Джошуа. Це земля можливостей.
Оце буде вихідний для пацанів: гуляємо в Нью-Йорку! Легендарно! Хлопці, чекати залишилося зовсім трохи!».
Раніше повідомлялося, що у Ф’юрі є кілька кандидатів на заміну Джошуа.