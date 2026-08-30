Магучіх здобула срібло на турнірі в Гайльбронні
Ще одна українка Юлія Левченко показала п'ятий результат
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх посіла друге місце на етапі Континентального туру в Гайльбронні.
Українка виборола срібло з результатом 2,00 метра. Наступна планка 2,02 метра їй не підкорилася. Перемогу здобула австралійка Елеанор Паттерсон, яка повторила особистий рекорд — 2,02 метра.
Юлія Левченко — п'ята з результатом 1,86 метра.
Результати континентального туру в Гайльбронні. Стрибки у висоту
1. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 2.02 м
2. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.00 м
3. Ламара Дістін (Ямайка) – 1.98 м
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5. Юлія Левченко (Україна) – 1.85
Наступними стартами для Магучіх стануть фінал Діамантової ліги та Абсолютний чемпіонат світу-2026.
Геращенко повторила особистий рекорд і сенсаційно витіснила Магучіх із подіуму в Цюриху.