Нікітін виборов бронзу на Золотому континентальному турі в Угорщині
Українець взяв вистоту 2,24 м
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Український стрибун у висоту Дмитро Нікітін виборов бронзову нагороду на етапі Золотого континентального туру з легкої атлетики в Угорщині.
Дмитро подолав планку на висоті 2,24 м, але за додатковими спробами поступився срібному призеру Олімпіади-2024 американцю Шелбі Мак'юену. Перемогу здобув японець Наото Хашегава, який повторив свій особистий рекорд та єдиним серед учасників взяв висоту 2,27 м.
Кохан здобув бронзу на етапі Золотого туру в Угорщині.