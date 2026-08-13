Денис Сєдашов

Український метальник списа Артур Фельфнер підбив підсумки свого виступу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Бірмінгемі, де йому не вдалося пробитися до фіналу.

Українець зауважив, що був готовий показувати кращий результат, але припустився технічних помилок. Слова наводить Суспільне Спорт.

Я не знаю, чесно. В мене поки що немає взагалі відповіді. Все йшло дуже добре [по сезону]. Не знаю, чому. Невдала перша спроба? Не знаю, трохи з технічними моментами не впорався. Дуже занизько метав спис. Якби підняв трохи вище, були б в теорії кваліфікаційні метри. Але так сталося – не знаю, чому. На таких змаганнях поки що не щастить мені. Сподіваюся, скоро буде краще. Якщо чесно, звичайно, налаштовувався на першу спробу, але до третьої, останньої, вірив, що можу метнути за 79 метрів так точно. Артур Фельфнер

Фельфнер не вийшов у фінал ЧЄ-2026 у метанні списа.