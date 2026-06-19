Фельфнер увійшов до топ-5 на Діамантовій лізі в Досі
Українець відправив снаряд на 83,62 метра
18 хвилин томуПідписатися в
Український метальник списа Артур Фельфнер показав п'ятий результат на етапі Діамантової ліги у Катарі.
У третій спробі Фельфнер показав результат 83,62 метра, оновивши найкращий особистий показник сезону.
Перемогу в секторі здобув Румеш Таранга Патіраге зі Шрі-Ланки (88,68 м).
Минулого тижня Фельфнер виграв золото на турнірі Континентального туру у Лахті (83,11 м).
Також на етапі в Досі бронзову нагороду у стрибках у висоту завоював українець Олег Дорощук.