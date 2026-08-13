Дві українські пари зіграють в 1/8 фіналу ЧЄ з пляжного волейболу
Матчі відбудуться 14 серпня
Українки Єва Сердюк та Дарʼя Романюк пробилися до 1/8 фіналу чемпіонату Європи з пляжного волейболу, перегравши швейцарський дует Анук / Зої Верже-Депре — 21:16, 21:12.
У наступному раунді український дует зіграє проти бронзових призерок Олімпіади-2024 Ніни Брунер та Тані Гюберлі зі Швейцарії.
Також у 1/8 фіналу виступатимуть українки Тетяна Лазаренко та Софія Курнікова. Вони згірають проти француженок Плясет / Рішар.
Поєдинки відбудуться 14 серпня.
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