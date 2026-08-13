Стали відомі призові Світоліної та інших українок за турнір у Торонто
Перша ракетка України заробила 297 315 доларів
Перша ракетка України Еліна Світоліна (9 WTA) отримала 297 315 доларів призових та 390 рейтингових очок за виступ на турнірі WTA 1000 у Торонто.
31-річна українка дійшла до півфіналу, де поступилася польці Ізі Свьонтек (8 WTA) з рахунком 3:6, 6:1, 3:6.
Заробітки інших українок на турнірі:
Марта Костюк (1/8 фіналу) — $81 800
Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна (1-й раунд) — по $18 420
Переможниця змагань отримає $1 085 220 та 1000 очок.
Світоліна – про виступ у Торонто: «Дякую кожному з вас – тим, хто не спав, дивився, вірив і підтримував мене».
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