Кохан вийшов до фіналу чемпіонату Європи-2026
Михайло у кваліфікації показав 4-й результат
Михайло Кохан / Фото - Суспільне Спорт
Бронзовий призер Олімпіади-2024, український метальник молота Михайло Кохан вийшов до фіналу чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики, який проходить у Бірмінгемі.
Кохан вийшов до фіналу з результатом 77,40 м. Він показав цей результат у другій спробі.
Цей результат став четвертим серед усіх учасників кваліфікації.
Фінал відбудеться у вівторок, 11 серпня. Початок – о 21.10. Трансляція запланована на «Суспільне Спорт».
Нагадаємо, Ольга Бельченко здобула історичну для України нагороду на юніорському ЧС з легкої атлетики.
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