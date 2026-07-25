Україна призупинила чемпіонат Росії з легкої атлетики
БПЛА знову потурбували країну-терористку
близько 3 годин томуПідписатися в
Чемпіонат Росії / Фото - Чемпіонат
Чемпіонат Росії-2026 з легкої атлетики в Єкатеринбурзі тимчасово призупинено. Про це повідомляє пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на пресслужбу ВФЛА.
Причиною є загроза атаки БПЛА.
«Чемпіонат Росії тимчасово призупинено у зв’язку з атакою БПЛА. Безпека всіх учасників – спортсменів, глядачів, тренерів, суддів – є головним пріоритетом. Про продовження змагань повідомимо додатково».
Нагадаємо, World Athletics залишила в силі відсторонення спортсменів із росії та білорусі.
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