Денис Сєдашов

Український легкоатлет Михайло Кохан став бронзовим призером чемпіонату Європи з легкої атлетики, який триває у Бірмінґемі.

У фіналі змагань з метання молота вирішальною для Кохана стала п’ята спроба, у якій він показав результат 79,49 м. У фінал українець вийшов з четвертим показником у кваліфікації (77,40 м).

Перемогу здобув угорець Бенце Галаш із результатом 84,25 м, друге місце посів німець Мерлін Гуммель (81,30 м).

Це перша нагорода для збірної України на цьому турнірі.

Кохан посів четверте місце на Меморіалі Іштвана Гуляя.