Олімпійський чемпіон Токіо та триразовий чемпіон світу зі стрибків у висоту Мутаз Баршим оголосив, що не зможе виступити на цьогорічному чемпіонаті світу з легкої атлетики.

34-річний катарець пояснив, що досі не відновився після серйозної травми ноги, якої зазнав ще у квітні.

Баршим планував зробити цю світову першість у Токіо фінальною у своїй кар’єрі, однак тепер його подальші виступи залишаються під питанням.

На рахунку Баршима три золоті медалі чемпіонатів світу (2017, 2019, 2022), а також три нагороди Олімпійських ігор — срібло у 2012 та 2016 роках і розділене золото Ігор-2020 разом із Джанмарко Тамбері.

