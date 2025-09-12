Олімпійський чемпіон Баршим не виступить на чемпіонаті світу-2025
Виною тому стала травма ноги
близько 1 години тому
Олімпійський чемпіон Токіо та триразовий чемпіон світу зі стрибків у висоту Мутаз Баршим оголосив, що не зможе виступити на цьогорічному чемпіонаті світу з легкої атлетики.
34-річний катарець пояснив, що досі не відновився після серйозної травми ноги, якої зазнав ще у квітні.
Баршим планував зробити цю світову першість у Токіо фінальною у своїй кар’єрі, однак тепер його подальші виступи залишаються під питанням.
На рахунку Баршима три золоті медалі чемпіонатів світу (2017, 2019, 2022), а також три нагороди Олімпійських ігор — срібло у 2012 та 2016 роках і розділене золото Ігор-2020 разом із Джанмарко Тамбері.
Президент World Athletics пояснив, за яких умов росіяни можуть бути допущені до турнірів.
