Олег Шумейко

Віцечемпіонка України Катерина Табашник в інтерв’ю Суспільне Спорт анонсувала виступ на етапі Діамантової ліги у польській Сілезії:

На Діамантовій лізі я давно не брала участь. У цьому році була можливість туди поїхати, але я її уникала. Мене питали, чи поїду, а я казала – ні, не цього разу, не можу, не хочу. Відчувала, що не готова була там змагатись. Тепер спробую після чемпіонату України туди поїхати. Чому? Я пізно розпочала літній сезон, тягнула з цим моментом, бо взимку була травма, і я її заліковувала. Звісно, мені знадобився час на те, щоб відновитися і прийти у змагальну форму.

Про виступ на ЧУ:

Не можу сказати, що прям щось сподобалось. Спокійно, добре, все на місці, ноги цілі. Непогані спроби, робочі, все що можу сказати з цього приводу. Трошки незадоволена, бо є нюанси. Я розумію, що форма гарна, можна стрибати, але виявилися деякі нюанси, через що не вийшов добрий стрибок.

