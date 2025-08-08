Степанюк принесла Україні бронзу на чемпіонаті Європи U20
Українка у фіналі подалала дистанцію за 11,53 с
близько 1 години тому
Фото: ФЛАУ
Українська легкоатлетка Уляна Степанюк здобула бронзову медаль чемпіонату Європи U20, який триває у Тампере (Фінляндія).
У фінальному забігу на дистанції 100 метрів 19-річна спортсменка фінішувала третьою з результатом 11,53 секунди.
У півфіналі, Уляна встановила особистий рекорд — 11,50 секунди.
Чемпіонкою стала 15-річна італійка Келлі Дуалла, яка подолала дистанцію за 11,22 секунди.
Європейська першість серед юніорів триватиме до 10 серпня.
На чемпіонаті України з легкої атлетики розіграли перші комплекти нагород.
Поділитись