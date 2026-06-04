Українська стрибунка Будзинська здобула золото на турнірі в Австрії
Легкоатлетка показала результат 6.66 метра
близько 2 годин томуПідписатися в
Українка Ірина Будзинська перемогла у стрибках у довжину на етапі Континентального туру категорії Challenger, що завершився в австрійському Санкт-Пельтені.
Для завоювання золотої нагороди Будзинській вистачило першої спроби, в якій вона показала результат 6.66 метра.
Срібну медаль змагань виборола представниця Угорщини Петра Фаркаш із результатом 6.63 метра. Трійку призерок замкнула австрійська спортсменка Мойо Барді, яка стрибнула на 6.23 метра.
Раніше у травні Будзинська стала третьою на турнірі в Афінах, а також здобула перемогу на змаганнях у Лімасолі з особистим рекордом 6.82 метра.
Левченко здобула перемогу на Континентальному турі у Фінляндії.
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