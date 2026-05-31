«Не такий результат очікувала»: Магучіх критично оцінила своє золото на етапі Діамантової ліги
Попри перше місце в Марокко, українка очікувала від себе більшого
близько 1 години тому
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала свій виступ на етапі Діамантової ліги в марокканському Рабаті. Попри завойовану золоту нагороду з результатом 1.97 метра, спортсменка залишилася критичною до своїх показників. Слова наводить Суспільне Спорт.
Змагання були хороші, дівчата добре стрибали. Звісно, результат — не хороший. Не такий я очікувала від першого літнього старту.
Я задоволена, що відкрила свій сезон і маю більше часу підготуватися до чемпіонату Європи та абсолютного ЧС. Звісно, я хочу багато стрибати на понад два метри — це моя головна мета.
Нагадаємо, для лідерки збірної України змагання в Марокко стали дебютними у літньому сезоні-2026.
