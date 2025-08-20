Олег Гончар

Національний антидопінговий центр України (НАДЦ) тимчасово відсторонив 28-річну легкоатлетку Аліну Ярошину з 14 липня цього року через виявлення в її допінг-пробі заборонених речовин — остарину та RAD140. Про це йдеться в переліку відсторонених спортсменів на сайті НАДЦ.

Ярошина, яка спеціалізується на бігу на 400 метрів, перебуває на етапі розгляду справи. Остаточне рішення щодо її дискваліфікації буде оголошено пізніше.

Спортсменка в червні 2025 року перемогла на командному чемпіонаті України з особистим рекордом 53,25 секунди, а також дебютувала за збірну на чемпіонаті Європи в Мадриді.

Нагадаємо, раніше на чотири роки дискваліфікували за допінг українську легкоатлетку Марину Бех-Романчук.