Денис Сєдашов

У рішенні Athletics Integrity Unit, оприлюдненому на офіційному сайті, зазначено, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук спершу просила відкрити пробу В, однак згодом відмовилася від цього кроку.

Марині Бех-Романчук пропонували підписати угоду про визнання провини, що дозволило б скоротити термін дискваліфікації на один рік. Однак Бех-Романчук категорично відмовилася.

Нагадаємо, що Марину Бех-Романчук дискваліфікували на чотири роки.