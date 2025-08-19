Марина Бех-Романчук не погодилася на угоду зі скорочення дискваліфікації
Українку дискваліфікували на чотири роки
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
У рішенні Athletics Integrity Unit, оприлюдненому на офіційному сайті, зазначено, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук спершу просила відкрити пробу В, однак згодом відмовилася від цього кроку.
Марині Бех-Романчук пропонували підписати угоду про визнання провини, що дозволило б скоротити термін дискваліфікації на один рік. Однак Бех-Романчук категорично відмовилася.
Нагадаємо, що Марину Бех-Романчук дискваліфікували на чотири роки.