Уродженка України принесла Італії золото чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики
Для неї це перша перемога в кар'єрі на рівні континентального турніру
На чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики, який проходить у Бірмінгемі, визначились медалістки у жіночому потрійному стрибку.
Перемогу з особистим рекордом здобула італійська спортсменка Дарʼя Деркач – 14,60 метра.
Для неї це перша перемога в кар'єрі на рівні континентального турніру.
Зазначимо, що 33-річна Деркач – народилась у Вінниці, у 2002 році вона переїхала до Італії, яку представляє на міжнародних турнірах з 2013 року.
Чемпіонат Європи з легкої атлетики. Бірмінгем, Велика Британія. Потрійний стрибок. Жінки
1. Дарʼя Деркач (Італія) – 14,60 м
2. Салія Гісс (Бельгія) – 14,46
3. Александра Начева (Болгарія) – 14,40
Нагадаємо, українець Артур Фельфнер не вийшов у фінал ЧЄ-2026 в метанні списа.
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