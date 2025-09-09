«Великі гроші…» Магучіх отримувала пропозиції про зміни громадянства
Степанова пояснила, чому Ярослава відмовила
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Тренерка олімпійської чемпіонки Ярослави Магучіх Тетяна Степанова розповіла, що українка отримувала пропозиції про зміну громадянства. Слова наставниці наводить Суспільне Спорт:
Багато країн хотіли б, щоб ми виступали за них. Ми були в Катарі, катарці пропонують великі гроші за те, щоб ми туди переїхали, але ми (не хотіли). Любимо своє місто і залишатись за кордоном не хочемо.
Нагадаємо, що Магучіх виступить на чемпіонаті світу-2025, який пройде у Токіо з 13 по 21 вересня.