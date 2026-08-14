Сергій Разумовський

Український стрибун у висоту Олег Дорощук виборов срібну медаль чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики. Спортсмен провів стабільний фінал, подолавши кілька висот із першої спроби, та до останнього претендував на перемогу.

Дорощук розпочав виступ із висоти 2,18 метра. Українець одразу впевнено подолав планку з першої спроби. Наступна висота – 2,23 метра – також підкорилася йому з першого стрибка.

На позначці 2,27 метра Олег знову не припустився помилки та з першої спроби взяв висоту. Після цього стало зрозуміло, що українець гарантовано здобуде медаль чемпіонату Європи, оскільки частина суперників уже завершила боротьбу.

У певний момент головними претендентами на перемогу залишилися троє спортсменів: Олег Дорощук, італієць Маттео Сіолі та представник Італії Джанмарко Тамбері. Український легкоатлет продовжував виступати без помилок і з першої спроби подолав висоту 2,30 метра.

Сіолі не зміг узяти 2,30 метра з першої спроби. Після невдалого стрибка італієць знявся зі змагань через ушкодження задньої поверхні стегна. Таким чином, боротьба за найвищі місця звелася до протистояння Дорощука й Тамбері.

Після відмови Сіолі українець гарантував собі щонайменше срібну медаль. Водночас Дорощук мав перевагу над Тамбері за кількістю використаних спроб. Обидва спортсмени подолали висоту 2,30 метра.

Вирішальна боротьба за золоту медаль продовжилася на висоті 2,32 метра. У першій спробі ні Дорощук, ні Тамбері не змогли подолати планку. Під час другої спроби італієць скористався своєю можливістю та взяв висоту, тоді як український спортсмен знову зазнав невдачі.

Олег Дорощук мав ще одну спробу, яка могла повернути його в боротьбу за золото. Проте українцеві не вдалося підкорити 2,32 метра і з третього стрибка. У підсумку він завершив фінал із результатом 2,30 метра та здобув срібну нагороду чемпіонату Європи.

Нагадаємо, вперше за 14 років у чоловічому фіналі ЧЄ у стрибках з жердиною буде українець.