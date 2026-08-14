Сергій Разумовський

У київському Динамо найближчим часом можуть змінити головного тренера. Нинішній наставник Ігор Костюк, за інформацією «ТаТоТаке», вже не має повної довіри керівництва клубу. Після поразки від Карабаха у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій – 1:2 за сумою двох матчів – команда завершила єврокубкову кампанію. Вихід до єврокубків, за попередніми даними, був однією з умов продовження роботи Костюка. Після невиконання завдання його позиції ослабли, хоча офіційних заяв клуб поки не робив.

Одразу після вильоту Костюка не звільнили. Серед причин називають складність пошуку нового фахівця на старті сезону: йому доведеться швидко оцінити команду й працювати в умовах щільного календаря. Динамо розглядає українських та іноземних кандидатів.

За даними джерела, клуб намагався домовитися із Сергієм Ребровим. Переговори з колишнім тренером біло-синіх завершилися безрезультатно, тому його повернення до Києва не відбудеться.

Одним із головних претендентів називають Ігора Йовічевича. Хорват добре знає український футбол, має досвід роботи в УПЛ і знайомий із місцевими гравцями, що могло б спростити адаптацію. Журналіст Михайло Співаковський вважає його оптимальним варіантом для Динамо, зокрема через додаткову мотивацію в протистоянні з колишнім клубом – донецьким Шахтарем, який Йовічевич свого часу очолював.

У списку кандидатів також Сергій Кравченко – асистент Руслана Ротаня в Поліссі. Він працював із тренером в Олександрії, олімпійській та молодіжній збірних України, а зараз входить до штабу житомирян. На думку Співаковського, перехід Кравченка до самостійної роботи є питанням часу.