Сергій Разумовський

Стало відомо про стан Томаша Кендзьори після інциденту на тренуванні київського Динамо. Подробиці повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Польський захисник зазнав струсу мозку під час останнього заняття команди перед вильотом до Баку. За інформацією журналіста, епізод стався після подачі Богдана Редушка. Кендзьора зіграв головою, після чого продовжив тренування та без видимих проблем завершив роботу разом із партнерами.

Втім, уже після заняття футболіст почав почуватися погано. Саме тоді медичний штаб команди звернув особливу увагу на його стан і провів необхідні обстеження. На щастя, результати МРТ та КТ не виявили гематоми, тому ситуація не потребує серйознішого медичного втручання.

Наразі Кендзьорі рекомендували дотримуватися спокою та відпочити ще чотири-п’ять днів. Якщо відновлення проходитиме за планом, польський оборонець зможе повернутися до тренувань у загальній групі після завершення цього періоду.

Окремо Співаковський розповів про незвичайний епізод, який стався з Кендзьорою у Любліні. За словами очевидців, після струсу мозку захисник почав спілкуватися зі своїми співвітчизниками українською мовою. Коли його запитали, чи є він українцем, футболіст пояснив, що він поляк, як і люди, з якими розмовляв.

Таким чином, Кендзьора, найімовірніше пропустить матч третього туру УПЛ проти Колоса, що відбудеться у неділю, 16 серпня. Без поляка команда вже вилетіла з єврокубків від Карабаха.