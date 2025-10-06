Збірна України – у топ-15 медального заліку чемпіонату світу з параатлетики
Наша команда завоювала 15 нагород
Українська збірна завоювала 15 медалей на чемпіонаті світу-2025 з паралегкої атлетики в Нью-Делі.
Зазначимо, чемпіонами турніру стали: Володимир Пономаренко (штовхання ядра, F12), Наталія Кобзар (біг, 400 м, T37), Олександр Яровий (штовхання ядра, F20), Марія Помазан (штовхання ядра, F35), Зоя Овсій (метання булави, F51).
Підсумковий медальний залік ЧС-2025 з параатлетики:
1) Бразилія – 15 золотих + 20 срібних + 9 бронзових (44 загалом)
2) Китай – 13+22+17 (52)
3) Іран – 9+2+5 (16)
4) Нідерланди – 8+3+1 (12)
5) Польща – 8+2+6 (16)
6) Колумбія – 7+10+4 (21)
7) Сполучене Королівство – 7+5+13 (25)
8) Італія – 7+1+3 (11)
9) США – 6+9+12 (27)
10) Індія – 6+9+7 (22)
...15) Україна – 5+5+5 (15)
Нагадаємо, на війні з росією загинув тренер з легкої атлетики.
