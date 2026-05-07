Жодних поступок. World Athletics відмовилася повертати білорусів у міжнародний спорт
Себастьян Коу роз'яснив, за яких умов білоруські та російські спортсмени зможуть повернутися
близько 2 годин тому
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) залишила в силі дискваліфікацію спортсменів із білорусі та рф, відхиливши відповідні рекомендації МОК.
Президент організації Себастьян Коу підтвердив, що санкції, запроваджені ще у березні 2022 року, залишаються незмінними. Слова наводить The Times.
Внаслідок російського вторгнення в Україну санкції World Athletics, запроваджені у березні 2022 року, які виключають білоруських і російських спортсменів, офіційних осіб та допоміжний персонал зі змагань, залишаються чинними.
Наша рада чітко визначила, що лише за наявності реального прогресу в мирних переговорах вона зможе почати перегляд своїх рішень.
Ми всі сподіваємося, що це станеться скоро, але доти рада залишається єдиною у підтримці рішення, ухваленого у березні 2022 року та повторно підтвердженого у 2023 і 2025 роках.
