Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) залишила в силі дискваліфікацію спортсменів із білорусі та рф, відхиливши відповідні рекомендації МОК.

Президент організації Себастьян Коу підтвердив, що санкції, запроваджені ще у березні 2022 року, залишаються незмінними. Слова наводить The Times.

Внаслідок російського вторгнення в Україну санкції World Athletics, запроваджені у березні 2022 року, які виключають білоруських і російських спортсменів, офіційних осіб та допоміжний персонал зі змагань, залишаються чинними.

Наша рада чітко визначила, що лише за наявності реального прогресу в мирних переговорах вона зможе почати перегляд своїх рішень.

Ми всі сподіваємося, що це станеться скоро, але доти рада залишається єдиною у підтримці рішення, ухваленого у березні 2022 року та повторно підтвердженого у 2023 і 2025 роках.