Денис Сєдашов

Кенієць Себастьян Саве та ефіопка Тігіст Ассефа стали переможцями Лондонського марафону 2026 року, встановивши нові світові рекорди.

Саве став першим атлетом в історії, який офіційно подолав марафонську дистанцію швидше ніж за дві години. Його результат — 1:59:30. Другим із часом 1:59:41 фінішував Йоміф Кеджелча (Ефіопія), який також вибіг із двох годин. Трійку лідерів замкнув Джейкоб Кіплімо з Уганди (2:00:28).

У жіночому забігу Тігіст Ассефа оновила власний світовий рекорд, показавши час 2:15:41. Ефіопка випередила кенійок Хеллен Обірі (2:15:53) та Джойсілін Джепкосгеї (2:15:55).

Результати обох забігів очікують на офіційну ратифікацію World Athletics.

