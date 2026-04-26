Історичний тріумф у Лондоні! Саве став першим атлетом, який вибіг марафон із двох годин
Також ефіопка Тігіст Ассефа оновила найкращий жіночий результат
близько 1 години тому
Кенієць Себастьян Саве та ефіопка Тігіст Ассефа стали переможцями Лондонського марафону 2026 року, встановивши нові світові рекорди.
Саве став першим атлетом в історії, який офіційно подолав марафонську дистанцію швидше ніж за дві години. Його результат — 1:59:30. Другим із часом 1:59:41 фінішував Йоміф Кеджелча (Ефіопія), який також вибіг із двох годин. Трійку лідерів замкнув Джейкоб Кіплімо з Уганди (2:00:28).
У жіночому забігу Тігіст Ассефа оновила власний світовий рекорд, показавши час 2:15:41. Ефіопка випередила кенійок Хеллен Обірі (2:15:53) та Джойсілін Джепкосгеї (2:15:55).
Результати обох забігів очікують на офіційну ратифікацію World Athletics.
Кохан завоював срібло на етапі Золотої серії в Кенії.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
