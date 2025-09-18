28-річна швейцарська гонщиця хоче очолити Міжнародну автомобільну федерацію
Лаура Вілларс висунулася на президентські вибори
27 хвилин тому
Швейцарська гонщиця Лаура Вілларс заявила про висування своєї кандидатури на вибори президента Міжнародної автомобільної федерації (FIA), які відбудуться 12 грудня 2025 року. Повідомляє Finance Yahoo.
FIA повинна знову стати федерацією клубів та власників ліцензій. Моя мета — зробити управління більш демократичним, прозорим, відповідальним і відкритим для жінок та нових поколінь. Я твердо вірю, що автоспорту потрібне різноманіття та інновації, щоб надихати молоде покоління у всьому світі.
