Семираразовий чемпіон світу та гонщик Ferari Льюїс Хемілтон прокоментував рішення команди Cadillac підписати контракти з Валттері Боттасом і Серхіо Пересом. Повідомляє пресслужба Формули-1.

Немає сенсу зайвий раз говорити про талант Боттаса — він демонстрував його протягом усієї кар’єри. Cadillac отримав одного з найчесніших і, мабуть, найвеселіших фінів. Це надзвичайно щира людина — сумую за спільною роботою з ним.

Вважаю, команда зробила правильний вибір. Ми побачимо й Серхіо, який має величезний досвід. Їхній багаж знань, здобутий у виступах за дві сильні команди, допоможе Cadillac швидше прогресувати.