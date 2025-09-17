«Це історичний момент для України». Світоліна – про вихід збірної у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг
У півфіналі українки зіграють з італійками
15 хвилин тому
Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над іспанкою Паулою Бадосою у чвертьфіналі Кубку Біллі Джін Кінг, яка дозволила синьо-жовтим вперше пробитися до півфіналу турніру. Слова наводить ВТУ.
Так, це був чудовий матч. Якщо чесно, думаю, і для Паули також. Вона грала дуже добре, добре подавала. Я очікувала важкої боротьби, бо вона чудова тенісистка і може відіграти дуже якісний матч. Так, я дуже рада, що змогла бути сильнішою. Не можу сказати, що це був мій найкращий виступ, але для команди, для країни складно зіграти ідеальний матч. У підсумку я дуже рада, що змогла залишитися стійкою і дійсно витривалою. Так, здобула перемогу, вирішальну перемогу для команди України, щоб уперше кваліфікуватися до півфіналу. Це такий історичний момент для нас. Так, я дуже цим задоволен.
Щодо майбутнього півфіналу проти Італії, українка додала:
Це точно буде новий день, новий матч. Я очікую важкої боротьби. Вона хороша тенісистка. Учора в неї теж був важкий матч. Я зроблю все можливе тактично разом із командою, щоб підготуватися якомога краще. Також завтра в нас вихідний, тож буде трохи відновлення, трохи роботи на корті. І від цього будемо відштовхуватися. Це півфінал. Ніколи не знаєш, чого очікувати. Буде багато нервів, тому треба з цим впоратися. Це буде дійсно цікаве протистояння.
Наступний матч українки проведуть 19 вересня проти збірної Італії.
Костюк: «Представляти Україну — велика честь».