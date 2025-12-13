Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо підбив підсумки сезону-2025 для Aston Martin. Іспанця цитує f1analytic.com:

Цього року ми не можемо бути особливо задоволеними. У нас був дуже складний в управлінні автомобіль, ми завершили сезон сьомими в Кубку конструкторів, тому пишатися особливо нічим. Так, мої особисті виступи були хорошими, ми закінчили чемпіонат поруч із пілотами та машинами, з якими, за ідеєю, не мали боротися – це приємно, але великого сенсу в цьому немає. У Формулі-1 або виграєш, або ні, а цього року ми не виграли жодного разу і навіть були далекі від перемог.

Остін, Мехіко, Бразилія, Лас-Вегас, Катар та Абу-Дабі – багато змін часових поясів, багато поїздок, багато літаків. Хочеться вже закінчити, щоби відпочити і добре підготуватися до наступного року. Я задоволений: сьоме місце в Катарі і шосте в Абу-Дабі – це більше очок, ніж я очікував.

Що я робив би на швидкому боліді? Боровся б за перше місце. Ми цього і прагнемо.