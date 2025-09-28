Алонсо: «Поза Формулою-1 мене швидко забудуть»
Фернандо наголосив, що для нього найбільший комплімент — репутація універсального гонщика
близько 7 годин тому
Пілот Aston Martin Фернандо Алонсо поділився роздумами щодо того, як його запам’ятають у Формулі-1 та поза межами автоспорту. Слова наводить ESPN.
Я не знаю, яке у мене буде спадок. Думаю, у паддоку мене згадають як універсального гонщика, який міг керувати машинами різного рівня та завжди викладався на максимум. Я виступав у різних серіях автоспорту й намагався бути конкурентним у кожній. Це вже можна вважати великим компліментом.
Водночас Алонсо вважає, що поза Формулою-1 його швидко забудуть.
Навіть Льюіс Хемілтон із сімома титулами за кілька років зникне з поля зору, адже вболівальники завжди переключаються на нове покоління. Так відбувається постійно.
Улюбленець Хемілтона потрапив у кому після зупинки серця.