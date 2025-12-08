«Є речі, за які мені соромно». Норріс — про ставлення до своїх суперників
Ландо поділився думками про рівень Хемілтона, зазначивши, що семиразовийчемпіон світу залишається для нього еталоном
близько 1 години тому
Новоспечений чемпіон світу Формули-1 Ландо Норріс із McLaren розповів про свою повагу до інших гонщиків і зізнався, що шкодує про деякі висловлювання у минулому. Слова наводить The Race.
Я знаю, що інколи говорив дурниці. Казав щось про Макса, можливо — про Льюїса. Є речі, за які мені соромно, і я хотів би забрати ті слова назад. Але я щиро вважаю, що поважаю інших більше, ніж будь-хто.
Британський пілот підкреслив, що найбільше цінує своїх головних конкурентів:
Я більше за всіх поважаю Оскара. Я більше за всіх поважаю Макса. А Льюїс — семиразовий чемпіон, його порівнюють із Шумахером… Він найкращий гонщик в історії Формули-1. Я навіть близько не на його рівні — можливо, ніколи й не буду.
