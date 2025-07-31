Денис Сєдашов

Пілот команди Aston Martin Фернандо Алонсо вважає, що зміна покриття трас може допомогти вирішити проблему поганої видимості під час дощових гонок у Формулі-1. Про це іспанець заявив під час Гран-прі Угорщини.

За словами Алонсо, сучасні широкі шини значно погіршують огляд у дощову погоду, а нові типи асфальту, які використовують на трасах, лише ускладнюють ситуацію.

Ми колись ганяли в Сепанзі під зливою — і все було нормально. А зараз нове покриття темного кольору, воно добре тримає в суху погоду, але під дощем — мов дзеркало. Деякі дороги взагалі не створюють бризок. Якщо використати такий тип асфальту на трасах, ситуація покращиться. Так, це може вплинути на поведінку шин у суху погоду, але з цього хоча б можна почати. Фернандо Алонсо

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