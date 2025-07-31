«Асфальт – як дзеркало». Алонсо закликав змінити покриття трас у Ф1
Пілот Aston Martin заявив, що такі траси створюють небезпеку для гонщиків
15 хвилин тому
Пілот команди Aston Martin Фернандо Алонсо вважає, що зміна покриття трас може допомогти вирішити проблему поганої видимості під час дощових гонок у Формулі-1. Про це іспанець заявив під час Гран-прі Угорщини.
За словами Алонсо, сучасні широкі шини значно погіршують огляд у дощову погоду, а нові типи асфальту, які використовують на трасах, лише ускладнюють ситуацію.
Ми колись ганяли в Сепанзі під зливою — і все було нормально. А зараз нове покриття темного кольору, воно добре тримає в суху погоду, але під дощем — мов дзеркало.
Деякі дороги взагалі не створюють бризок. Якщо використати такий тип асфальту на трасах, ситуація покращиться. Так, це може вплинути на поведінку шин у суху погоду, але з цього хоча б можна почати.
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