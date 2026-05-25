Денис Сєдашов

Пілот Mercedes Андреа Кімі Антонеллі переміг на п'ятому етапі чемпіонату Формули-1 — Гран-прі Канади. Для італійця це четвертий поспіль тріумф у сезоні.

Антонеллі став першим пілотом в історії Формули-1, який виграв перші чотири гонки у кар'єрі поспіль, завдяки чому зміцнив лідерство в особистому заліку. Другим у Монреалі фінішував Льюїс Хемілтон, а третє місце посів Макс Ферстаппен з Red Bull.

Фінішну лінію перетнули 16 пілотів із 22. Серед тих, хто зійшов з дистанції — Джордж Расселл (Mercedes), Ландо Норріс (McLaren), Фернандо Алонсо (Aston Martin), Алекс Албон (Williams), Арвід Ліндблад (Racing Bulls) та Серхіо Перес (Red Bull).