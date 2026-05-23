Расселл виграв спринт на Гран-прі Канади
Лідер загального заліку Андреа Кімі Антонеллі фінішував третім
1 день тому
Пілот команди Mercedes Джордж Расселл став переможцем спринтерської гонки на Гран-прі Канади.
Другу позицію на фініші посів представник McLaren Ландо Норріс. Трійку призерів замкнув напарник Расселла по команді та лідер загального заліку чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі.
Гонка Гран-прі Канади відбудеться завтра, 24 травня.
