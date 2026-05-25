ЧС-2026. Латвія розгромила Велику Британію, Канада переграла Словаччину
Британці вилетіли з елітного дивізіону
близько 13 годин тому
На чемпіонаті світу-2026 з хокею відбулися чергові поєдинки групового етапу.
У групі А збірна Латвії здобула третю перемогу на турнірі, розгромивши Велику Британію з рахунком 6:0. Після цієї поразки британська команда достроково посіла останнє місце у групі та в наступному сезоні виступатиме в Дивізіоні 1А.
Група А
Велика Британія — Латвія — 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
Фінляндія — Австрія — 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Група В
Данія — Італія — 3:2 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Словаччина — Канада — 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)
