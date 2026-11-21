Антонеллі назвав улюблені моменти кар'єри у Формулі-1
Пілот Mercedes розповів про свої звички поза треком
Пілот команди Mercedes та наймолодший чемпіон в історії Формули-1 Андреа Кімі Антонеллі взяв участь у бліцінтерв'ю «60 секунд» для Akkodis, відповівши на серію коротких запитань про перегони, власну кар'єру та повсякденне життя.
Говорячи про найяскравіші емоції від виступів у «Королівських перегонах», Антонеллі виділив одразу кілька знакових етапів своєї кар'єри.
Перша перемога, тріумф у домашній гонці та весь той шлях, який я вже пройшов із моменту дебюту у Формулі-1.
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