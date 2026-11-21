Покер Малена приніс Ромі розгромну перемогу над Пармою
Єдиний гол у складі пармезанців забив Неста Ельфеж
У матчі 12-го туру чемпіонату Італії Рома здобула розгромну перемогу над Пармою.
Відкрити рахунок у першому таймі вдалося римлянам — влучним ударом відзначився Доніелл Мален.
Після перерви Неста Ельфеж зрівняв рахунок, проте далі на полі домінувала Рома. Мален знову вивів римлян вперед, а наприкінці поєдинку довів свій гольовий доробок у цій грі до покеру, очоливши гонку бомбардирів Серії А. Ще один м’яч у складі гостей забив Родріго Мора.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Серія А. 12-й тур
Парма – Рома – 1:5
Голи: Ельфеж, 54 – Мален, 39, 68, 77, 90, Мора, 71
Відео MEGOGO
Наступний поєдинок римляни проведуть 25 листопада у Лізі чемпіонів проти ПСЖ, а 29 листопада у чемпіонаті Італії приймуть Монцу. Парма 28 листопада зіграє проти Фрозіноне.
Голи Маюлу, Дуе та Торреса принесли ПСЖ виїзну перемогу над Ніццою.
Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026
Поділитись