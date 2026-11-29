Антонеллі став переможцем Гран-прі Катару-2026
Для чинного чемпіона це десята звитяга у сезоні
Пілот Mercedes Андреа Кімі Антонеллі здобув перемогу на Гран-прі Катару Формули-1.
Чинний чемпіон світу з Ф-1 стартував із другої позиції, обійшов володаря поулу та напарника по команді Джорджа Расселла. Ця перемога стала для Антонеллі десятою у нинішньому сезоні.
Трійку призерів замкнув пілот McLaren Оскар Піастрі.
Нагадаємо, що Mercedes достроково виграв Кубок конструкторів.
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