Експілот Формули-1 заявив, що його дратує ставлення Ферстаппена до суперників
Себастьєн Бурде розкритикував підхід пілота Red Bull
Експілот Формули-1 Себастьєн Бурде в подкасті Les Fous Du Volant прокоментував конфлікт між гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном та пілотом Mercedes Джорджем Расселлом, який виник після третьої практики Гран-прі Лас-Вегаса. Француз розкритикував ставлення нідерландця до суперників і його манеру боротьби на трасі.
Мені не подобається його підхід. У Максі є дещо, що мене доволі сильно дратує. Йдеться про те, як він завжди сприймає ситуації. Фактично він очікує, що інші поводитимуться певним чином і за певними правилами боротимуться з ним у дуелях. Але сам водночас вважає, що йому дозволено все.
Мене це відштовхує. У якийсь момент потрібно визначитися. Не можна очікувати, що ти сам можеш діяти вкрай агресивно, ускладнювати життя іншим гонщикам і використовувати будь-які можливі прийоми, але водночас вимагати, щоб решта ставилися до тебе по-доброму. Рано чи пізно цьому настає кінець.
«Я не великий фанат таких гонок»: Ферстаппен розкритикував Гран-прі Лас-Вегаса.
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