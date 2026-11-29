Гості відкрили рахунок уже на другій хвилині. Ламін Ямаль скористався передачею Дані Ольмо та ефектно відправив м’яч у ворота суперника. Проте господарі швидко відігралися: на дев’ятій хвилині Обамеянг скористався помилкою оборони Барселони та відновив рівновагу.

Барселона продовжує впевнено виступати в чемпіонаті Іспанії. У виїзному матчі на «Ріасорі» команда Хансі Фліка розгромила Депортіво з рахунком 5:1 та зміцнила лідерство в Ла Лізі. Каталонці здобули вже 13-ту перемогу в 14 проведених зустрічах.

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Втім, перевага каталонців у грі поступово дала про себе знати. На 20-й хвилині після прострілу Гордона Дані Ольмо вдало зіграв головою та знову вивів свою команду вперед. До перерви рахунок більше не змінювався, хоча Барселона продовжувала контролювати перебіг зустрічі.

На початку другого тайму чинні чемпіони забили втретє, фактично знявши питання щодо переможця. А наприкінці матчу головним героєм став Рафінья: на 83-й хвилині він оформив свій другий гол, а згодом довів рахунок до 5:1, записавши до активу хет-трик.

Після цієї перемоги Барселона має 39 очок і випереджає мадридський Атлетіко на п’ять балів, а Реал, який іде третім, – на шість.

Відео MEGOGO

Ла Ліга, 14-й тур

Депортіво – Барселона – 1:5

Голи: Обамеянг, 9 – Ямаль, 2, Ольмо, 20, Рафінья, 50, 83, 90+1.