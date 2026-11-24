Мушу сказати, що деякі обгони були кумедними. Але хоча збоку може здатися, що якість гонки була високою, я не думаю, що ми повинні бачити таке у Формулі-1. Мені сподобалося б побачити щось подібне, якби я був із друзями на відпочинку і ганявся з ними на картах. Я не великий фанат таких гонок. Принаймні, якщо дивитися на стандарт, який має бути у Формулі-1.

Проте ми також знаємо, що на деяких трасах, на жаль, із машинами трапляються такі речі, і ми повинні намагатися витиснути з них максимум користі. Звісно, для глядачів це було чудове видовище. Втім, якщо ти справжній уболівальник, який добре розуміє те, що бачить, то гонка такого типу — це не те, на що ти маєш сподіватися.