«Я не великий фанат таких гонок»: Ферстаппен розкритикував Гран-прі Лас-Вегаса
Пілот Red Bull порівняв гонку із заїздами на картах
Чотириразовий чемпіон Формули-1 пілот Red Bull нідерландець Макс Ферстаппен залишився незадоволеним рівнем проведення гонки Гран-прі Лас-Вегаса. На його думку, формат такого заїзду не відповідає стандартам чемпіонату світу.
Попри видовищність для пересічних глядачів, гонщик назвав боротьбу на американській трасі занадто хаотичною для найпрестижнішої гоночної серії. Про це повідомляє видання FormulaPassion.
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Мушу сказати, що деякі обгони були кумедними. Але хоча збоку може здатися, що якість гонки була високою, я не думаю, що ми повинні бачити таке у Формулі-1. Мені сподобалося б побачити щось подібне, якби я був із друзями на відпочинку і ганявся з ними на картах. Я не великий фанат таких гонок. Принаймні, якщо дивитися на стандарт, який має бути у Формулі-1.
Проте ми також знаємо, що на деяких трасах, на жаль, із машинами трапляються такі речі, і ми повинні намагатися витиснути з них максимум користі. Звісно, для глядачів це було чудове видовище. Втім, якщо ти справжній уболівальник, який добре розуміє те, що бачить, то гонка такого типу — це не те, на що ти маєш сподіватися.
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