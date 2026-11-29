Денис Сєдашов

У 12-му турі чемпіонату Англії Евертон зіграв внічию з Ліверпулем, а Сандерленд у меншості поступився Тоттенгему.

У мерсисайдському дербі гості відкрили рахунок на старті зустрічі після дальнього удару Домініка Собослаї. До завершення першого тайму господарі зрівняли рахунок завдяки автоголу Джеремі Фрімпонга. У другому таймі команди голів не забивали.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі, відіграв весь матч та отримав попередження.

АПЛ, 12-й тур

Евертон – Ліверпуль – 1:1

Голи: Фрімпонг, 25, автогол – Собослаї, 5