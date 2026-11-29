Евертон із Миколенком зіграв внічию з Ліверпулем, Сандерленд без Тутєрова програв Тоттенгему
Український захисник ірисок провів на полі весь матч
У 12-му турі чемпіонату Англії Евертон зіграв внічию з Ліверпулем, а Сандерленд у меншості поступився Тоттенгему.
У мерсисайдському дербі гості відкрили рахунок на старті зустрічі після дальнього удару Домініка Собослаї. До завершення першого тайму господарі зрівняли рахунок завдяки автоголу Джеремі Фрімпонга. У другому таймі команди голів не забивали.
Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі, відіграв весь матч та отримав попередження.
АПЛ, 12-й тур
Евертон – Ліверпуль – 1:1
Голи: Фрімпонг, 25, автогол – Собослаї, 5
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Ще в одному матчі Сандерленд залишився у меншості вже на 12-й хвилині — після перегляду VAR пряму червону картку отримав Тома Меньє. Тоттенгем реалізував чисельну перевагу завдяки дублю Джеймса Меддісона.
Український вінгер Сандерленда Тімур Тутєров потрапив до заявки на гру, проте провів весь поєдинок у запасі.
АПЛ, 12-й тур
Сандерленд – Тоттенгем – 0:2
Голи: Меддісон, 35, 70
Вилучення: Менье, 12 (С)
У наступному турі Евертон зіграє проти Астон Вілли, а Ліверпуль 2 грудня зустрінеться із Сандерлендом. Тоттенгем 3 грудня протистоятиме Фулгему.
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