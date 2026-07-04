Антонеллі виграв кваліфікацію Гран-прі Великої Британії
Чинний чемпіон Ф-1 Ландо Норріс показав шостий час
23 хвилини томуПідписатися в
На автодромі в Сільверстоуні відбулася кваліфікація дев'ятого етапу чемпіонату світу Формули-1 — Гран-прі Великої Британії.
Поул-позицію завоював лідер сезону, 19-річний італійський пілот команди Mercedes Андреа Кімі Антонеллі. Другий результат продемонстрував монегаск Шарль Леклер на Ferrari. Трійку лідерів суботньої сесії замкнув його напарник по стайні Льюїс Хемілтон.
Четвертий час показав Джордж Расселл на Mercedes, а Макс Ферстаппен на Red Bull завершив кваліфікацію лише на сьомій позиції.
Гран-прі Великої Британії. Кваліфікація. Топ-10:
Андреа Кімі Антонеллі (Mercedes) — 1:28.111
Шарль Леклер (Ferrari) +0.175
Льюїс Гемілтон (Ferrari) +0.347
Джордж Расселл (Mercedes) +0.370
Ісак Гаджар (Red Bull) +0.635
Ландо Норріс (McLaren) +0.766
Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.782
Оскар Піастрі (McLaren) +0.921
Арвід Ліндблад (Racing Bulls) +1.194
Ліам Лоусон (Racing Bulls) +1.605
Ферстаппен — про чутки щодо переговорів із McLaren: «Якщо щось зміниться, ви почуєте це від мене».