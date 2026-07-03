Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен із Red Bull прокоментував інформацію про можливі переговори з командою McLaren. Слова наводить Motorsport Week.

Лідер чемпіонату відмовився детально обговорювати чутки, зазначивши, що наразі повністю зосереджений на виступах за свою нинішню стайню та покращенні результатів на трасі.

Я не збираюся це коментувати. Я вже сказав те, що хотів сказати раніше. Якщо з'явиться щось нове або щось зміниться, ви почуєте це від мене, а не від когось іншого, хто говорить про це, правильно?

Зараз я просто зосереджений на своїй роботі в моїй команді. Ми на підйомі, і це дійсно приємно бачити. У мене були дуже позитивні вихідні в Австрії. Ми просто намагаємося покращуватися далі, і я знаю, що, звичайно, може бути досить складно; конкуренція дуже висока, але ми тут, щоб просто намагатися їхати швидше.