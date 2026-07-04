Сергій Лапін, директор команди колишнього абсолютного чемпіона світу у двох дивізіонах Олександра Усика (25-0, 16 КО), для ВВС Sport назвав потенційного суперника українця.

«Усик уже заявив, що бачить Деонтея Вайлдера суперником для свого «останнього танцю».

Це поєдинок, що має значний потенціал з точки зору спорту, ЗМІ та на міжнародному рівні».

Сергій зазначає, що Америка є «найлогічнішим варіантом» для поєдинку Усик – Вайлдер, але дата та місце проведення поки що не визначені.

«Наразі ця можливість викликає значний інтерес, але конкретних домовленостей ще не досягнуто.

Поєдинок такого рівня вимагає не лише відповідних імен. Він також потребує відповідного партнера, відповідного місця проведення, відповідної платформи для трансляції та заходу відповідного масштабу».