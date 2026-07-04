Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (13 WTA) успішно подолала третє коло трав'яного турніру Grand Slam у Лондоні. У трьох сетах українка завдала поразки Еммі Наварро (26 WTA) зі США.

Матч тривав 1 годину та 45 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 4:6, 6:1 на користь Костюк. Ця перемога стала для Марти першою в п'яти очних протистояннях з американською тенісисткою.

Впродовж поєдинку Костюк двічі подала навиліт, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала чотири з дев'яти брейк-пойнтів. Наварро за гру виконала один ейс, зробила п'ять подвійних помилок та реалізувала один брейк-пойнт із п'яти.

Наступною суперницею Марти стане американка Ешлін Крюгер (102 WTA).

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